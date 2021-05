Regione Lazio, al via progetto di trasformazione digitale per le imprese laziali

K&ISS (Knowledge & Innovation Sharing System Digital Impresa Lazio) è destinato alle Mpmi per supportarle nel processo di digitalizzazione. Per partecipare alla call c’è tempo fino al 30 giugno 2021

Orneli e Lombardi: “Lavoriamo per dare forma a un nuovo modello di sviluppo per il Lazio dei prossimi decenni”

NewTuscia – ROMA – K&ISS (Knowledge & Innovation Sharing System), questo il nome del progetto lanciato dalla Regione Lazio per supportare le imprese del Lazio nel processo di trasformazione digitale. Obiettivo dell’iniziativa è far conoscere alle aziende del territorio regionale il proprio livello di maturità digitale, oltre a formare imprenditori, manager e dipendenti con percorsi di digital innovation e individuare e progettare l’adozione di possibili soluzioni, prodotti e servizi a contenuto tecnologico.

Possono fare domanda le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) con sede nel Lazio e che operano in vari settori produttivi, tra cui quello della trasformazione dei prodotti agroalimentari, il tessile, l’abbigliamento, il settore delle costruzioni, il commercio e il turismo.

Le imprese interessate a partecipare devono registrarsi sulla piattaforma www.digitalazio.it e compilare un “Questionario di Self-Assessment” per ottenere il proprio posizionamento in termini di maturità digitale. A disposizione di ciascuna impresa che avrà compilato il Questionario un percorso formativo gratuito di sessioni di formazione online, con video pillole su tematiche legate alla trasformazione digitale e con sessioni gratuite su temi come il cambiamento organizzativo tramite la digitalizzazione, la progettazione di servizi digitali, la gestione dei progetti e l’analisi dei dati aziendali, la sicurezza informatica e l’economia comportamentale.

Inoltre, dopo aver compilato il questionario, le imprese dovranno rispondere a ulteriori “Domande Motivazionali” per poter partecipare alla selezione delle 60 imprese che usufruiranno di ulteriori servizi specialistici di digital coaching.

“Con le sfide aperte dalla globalizzazione e i nuovi scenari che si prospettano sul post-Covid, diventa sempre più indispensabile per le imprese riuscire a rimanere competitive sui mercati nazionali e internazionali, disegnando nuove strategie per rispondere alle esigenze e ai cambiamenti a cui stiamo assistendo a livello internazionale – hanno dichiarato gli assessori allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione, Paolo Orneli, e alla Transizione Ecologica e Trasformazione Digitale, Roberta Lombardi – ed è anche con azioni di questo tipo che lavoriamo per dare forma al nuovo modello di sviluppo che dovrà caratterizzare l’economia del Lazio dei prossimi decenni”, hanno concluso.

Per partecipare al progetto K&ISS c’è tempo fino alle ore 18.00 del 30 giugno 2021.

Per maggiori informazioni: http://www.lazioinnova.it/bandi-post/call-kiss-knowledge-innovation-sharing-system-digital-impresa-lazio/.