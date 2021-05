Green Growth – secondo modulo al via

NewTuscia – Parte lunedì 17 maggio il secondo modulo del progetto educativo Green Growth, organizzato da L’Arco Coop Sociale, dall’Associazione Culturale Lighthouse Languages e dal Coordinamento Provinciale Ancescao di Viterbo.

Tema del secondo modulo di laboratori sono la tecnologia e l’ambiente.

Le attività che si svolgeranno per tre giorni in presenza (lunedì Orte, martedì Gallese e mercoledì Nepi dalle ore 15 alle ore 18) saranno poi accompagnate da un’uscita settimanale per 4 settimane consecutive, con attività alla Faggeta di Soriano nel Cimino (venerdì 21 maggio), presso Explora a Roma (sabato 29 maggio), al Parco dell’Energia Rinnovabile di Guardea (sabato 5 giugno con pranzo) e all’Osservatorio astronomico di Sant’Erasmo (venerdì 11 giugno con cena in pizzeria). Un mix di laboratori pratici esperienze “tecnologiche” e visite “ambientali” destinato ai bimbi e ai ragazzi (età dai 6 ai 14 anni) di Gallese, Nepi ed Orte aderenti al progetto. Tutte le attività sono gratuite perché il progetto è finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia del Governo Italiano.

Il successivo modulo nel mese di giugno sarà sull’inglese (in parte con escursioni anche in questo caso) per poi dare spazio, negli ulteriori 3 mesi finali, ad attività divertentissime legate all’ambiente e all’agricoltura! Per informazioni e iscrizioni: greengrowth@ace20.it – tel: 340 706 8740