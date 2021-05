Webinar gratuito sulla piattaforma Vi.Vi.Fir per la vidimazione dei documenti di trasporto rifiuti

Lunedi 17 maggio, ore 10, organizzato dalle Camere di Commercio di Rieti e Viterbo con la collaborazione di Ecocerved.

NewTuscia – VITERBO – Le Camere di Commercio di Rieti e Viterbo organizzano lunedì 17 maggio, alle ore 10, il webinar su Vi.Vi.Fir, il nuovo servizio digitale realizzato da Ecocerved per la vidimazione elettronica dei formulari di identificazione rifiuti (FIR).

Il servizio, offerto gratuitamente, permette a imprese ed Enti di produrre e vidimare in modo remoto e autonomo il formulario di trasporto, riducendo l’inconveniente di recarsi fisicamente all’Ente camerale e semplificando gli adempimenti amministrativi per le imprese, così come previsto dal D.Lgs 116/2020.

L’obiettivo del webinar è quello di far scoprire alle imprese viterbesi e reatine, e alle Forze dell’Ordine impegnate nella fase dei controlli, tutti i vantaggi di questo nuovo servizio e conoscere il suo corretto funzionamento (https://vivifir.ecocamere.it/).

Il programma dell’incontro prevede interventi di: Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio Viterbo; Giancarlo Cipriano, segretario generale Camera di Commercio Rieti; Antonio Moschetti, Ecocerved Scarl.

La partecipazione è on line e gratuita. Per accedere cliccare su questo link: https://zoom.us/j/95871901391

Per eventuali informazioni contattare: registro.imprese@vt.camcom.it; cciaa.rieti@ri.camcom.it