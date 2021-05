Sindaco Arena : “Cordoglio per la scomparsa di Giulio Ciccarelli”

NewTuscia – VITERBO – In centro e non solo, tutti conoscevano Giulio. Giulio Ciccarelli, del Max Drink di via Marconi. Il suo stentoreo buongiorno quando entravi e quando uscivi faceva parte del servizio. Un servizio cordiale, sempre attento. All’interno del suo bar accoglieva tutti con un grande sorriso, conosceva i gusti e le abitudini di ogni suo cliente. Una vita dedicata alla suo lavoro, una passione trasmessa di padre in figlio.