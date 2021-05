“La mobilità turistica della Tuscia e del Lazio”: scatta la 19° puntata di Luce Nuova sui fatti

NewTuscia – VITERBO – “La mobilità turistica della Tuscia e del Lazio” è il titolo della 19° puntata di Luce Nuova sui fatti che andrà in onda il 13 maggio alle 21 su Tele Lazio Nord (C.629 Dtt) e sulla pagina della trasmissione ideata e condotta da Gaetano Alaimo.



La ripresa del turismo dopo la pandemia partirà anche dal rilancio delle mobilità che permetta una più facile fruizione dei siti turistici e l’espansione della ricettività. Ne sono consapevoli sia le istituzioni che gli operatori economici che, nel dibattito in atto per il rilancio del settore turistico, uno dei più colpiti dall’emergenza Covid per le chiusure forzate, spingono per il completamento di arterie fondamentali come la Trasversale Orte-Civitavecchia e la linea ferroviaria Civitavecchia-Capranica-Orte. Ma non solo. Si dovranno affrontare da subito le modalità migliori per convogliare nella Tuscia i grandi flussi turistici, cominciando dai croceristi in arrivo al porto di Civitavecchia e creando maggiori sinergia con Roma, la Toscana e l’Umbria.

Ne parleremo con vari ospiti che si occupano di turismo e di infrastrutture legate al turismo.

Interverranno Raimondo Chiricozzi (presidente del Comitato per la riapertura della ferrovia Civitavecchia-Capranica-Orte); Francesco Bigiotti (ammin. unico Casa Civita Srl); Giulio Marini (resp. Reg. Turismo per Forza Italia); Marco De Carolis (assessore Turismo Co mune di Viterbo); Vincenzo Peparello (resp. Turismo Lazio di Confesercenti); Matteo Achilli (cons. del. Associazioni sportive Comune di Viterbo).

A condurre Gaetano Alaimo con i due opinionisti fissi Wanda Cherubini e Stefano Stefanini.

Tanti i progetti in campo sia interni alla mobilità della Tuscia che di rilievo regionale e nazionale: cercheremo di fare il punto della situazione.

“Luce Nuova sui fatti” va in onda ogni giovedì alle 21 in diretta su Tele Lazio Nord (canale 629 Dtt, ora visibile da tutto il Lazio), sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Luce Nuova sui fatti di NewTuscia.it-TLN, Viterbonews24.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.