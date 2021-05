Gazebo per il tesseramento di Fratelli d’Italia in tutta la Tuscia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

Prosegue senza sosta la campagna di tesseramento di Fratelli d’Italia.

I numeri straordinari che si registrano a livello nazionale si riflettono anche in ambito locale, dove si riscontra un entusiasmo crescente nei confronti del partito di Giorgia Meloni.

Prova evidente sono sia il moltiplicarsi di nuovi circoli in ogni paese della provincia, in costante aggiornamento, sia le iniziative concrete sul territorio.

A partire dall’organizzazione di gazebo per il tesseramento.

Dopo il successo di domenica scorsa a Castel Sant’Elia, con tantissime nuove adesioni raccolte, questo weekend sono sei le piazze dove sarà possibile tesserarsi.

Sabato mattina, dalle 9 alle 12, 30 a Viterbo in Corso Italia (di fronte alla Chiesa del Suffragio) a Orte Scalo in Piazza XXIX Agosto 1943 (adiacente entrata DLF) e a Civita Castellana, in Viale Fiume Treja (presso Rotatoria Mercato).

Sabato pomeriggio, sempre a Civita Castellana , in Piazza Matteotti dalle 17:00 alle 20:00,

dalle 16 alle 19, a Gallese in Corso duca Luigi 12 e a Tuscania in Piazza Italia.

Domenica mattina infine, dalle 9 alle 13, in Piazza Claudia ad Oriolo Romano e a Tuscania in Piazza Italia.

Oltre alle forme tradizionali, da qualche giorno, in ottemperanza alle prescrizioni anti covid, è stato attivato anche il gazebo digitale.

Si tratta di un ulteriore strumento oltre alle consuete formule cartacee, che permette il tesseramento in qualsiasi parte d’Italia attraverso il link specifico: https://tesseramentoweb.fratelli-italia.it, senza alcun contatto o scambio di penne ma attraverso l’ausilio di un operatore “virtuale”.

A prescindere dalla modalità, in presenza o digitale, quest’anno è stata introdotta un’ulteriore novità: la sottoscrizione di un codice etico necessario per l’accettazione della sottoscrizione.

Massimo Giampieri

Coordinatore provinciale Fratelli d’Italia

Vincenzo Fini

Responsabile provinciale Organizzazione