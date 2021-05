FederScherma Lazio. Vittoria frascatana ai tricolori Cadetti di Riccione

NewTuscia – RICCIONE – Lazio subito protagonista ai Campionati italiani Cadetti e Giovani 2021 a Riccione, iniziati con le gare di sciabola maschile e femminile della categoria Cadetti (under 17).

Il primo titolo ad essere stato assegnato è stato quello di sciabola maschile Cadetti con il successo di Edoardo Reale. L’atleta della Frascati Scherma si è imposto in una finale combattuta fino alla fine su Alfredo Sibillo della Champ Napoli con il punteggio di 15-14. Il frascatano classe 2006 in precedenza aveva avuto la meglio in semifinale su Cosimo Bertini della Fides Livorno, mentre Sibillo aveva raggiunto l’ultima fase di gara grazie alla vittoria 15-14 su Gabriele Vetturi della Scherma Trani.

Nella gara femminile, invece, il titolo è andato a Mariella Viale, atleta della Champ Napoli, capace di vincere la finale contro Carlotta Fusetti dell’Antoniana Scherma Padova per 15-11. Fusetti ha così confermato il risultato già ottenuto due anni fa, nell’ultima edizione disputata dei Campionati italiani Cadetti a Lecce nel 2019. Stessa cosa per Lucia Stefanello della Petrarca Scherma, già terza nel 2019, che ha conquistato l’ultimo gradino del podio insieme a Manuela Spica del Club Scherma Gymnasium Aquila.

Oggi sono in programma gli assalti di sciabola maschile e femminile della categoria Giovani.

Le fasi finali saranno trasmesse sul canale Youtube della Federazione italiana Scherma, Federscherma TV, mentre l’aggiornamento dei risultati sarà visibile su 4Fence.it

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI – SCIABOLA MASCHILE – Riccione, 11 maggio 2021

Finale

Reale (Frascati Scherma) b. Sibillo (Champ Napoli) 15-14

Semifinali

Reale (Frascati Scherma) b. Bertini (Fides Livorno) 15-8

Sibillo (Champ Napoli) b. Vetturi (Scherma Trani) 15-14

Quarti

Sibillo (Champ Napoli) b. Stigliano (Champ Napoli) 15-14

Vetturi (Scherma Trani) b. Aruta (Champ Napoli) 15-12

Reale (Frascati Scherma) b. Galetti (Champ Napoli) 15-12

Bertini (Fides Livorno) b. Sarcinella (Lame Tricolori) 15-11

Classifica (71): 1. Edoardo Reale (Frascati Scherma), 2. Alfredo Sibillo (Champ Napoli), 3. Gabriele Vetturi (Scherma Trani), 3. Cosimo Bertini (Fides Livorno), 5. Antonio Aruta (Champ Napoli), 6. Marco Galetti (Champ Napoli), 7. Francesco Sarcinella (Lame Tricolori), 8. Marco Stigliano (Champ Napoli).

CAMPIONATI ITALIANI CADETTI – SCIABOLA FEMMINILE – Riccione, 11 maggio 2021

Finale

Viale (Champ Napoli) b. Fusetti (Antoniana Scherma Padova) 15-11

Semifinali

Fusetti (Antoniana Scherma Padova) b. Spica (Club Scherma Gymnasium Aquila) 15-11

Viale (Champ Napoli) b. Stefanello (Petrarca Scherma) 15-14

Quarti

Fusetti (Antoniana Scherma Padova) b. Testasecca (Circolo della Scherma Terni) 15-9

Spica (Club Scherma Gymnasium Aquila) b. Polli (Club Scherma Roma) 15-11

Stefanello (Petrarca Scherma) b. Manzo (Champ Napoli) 15-9

Viale (Champ Napoli) b. Giovannelli (Frascati Scherma) 15-10

Classifica (67): 1. Mariella Viale (Champ Napoli), 2. Carlotta Fusetti (Antoniana Scherma Padova), 3. Lucia Stefanello (Petrarca Scherma), 3. Manuela Spica (Club Scherma Gymnasium Aquila), 5. Maria Clementina Polli (Club Scherma Roma), 6. Amelia Giovannelli (Frascati Scherma), 7. Ginevra Testasecca (Circolo della Scherma Terni), 8. Morena Manzo (Champ Napoli)