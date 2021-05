“Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e il diritto d’asilo”, diretta facebook di Fratelli d’Italia

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e il diritto d’asilo” sarà il tema della diretta sulla pagina Facebook di Fratelli d’Italia Viterbo, giovedì 13 maggio, alle ore 17.

Parteciperanno l’europarlamentare Nicola Procaccini, il deputato Mauro Rotelli, il vice responsabile nazionale del Dipartimento Legalità Sicurezza Immigrazione Andrea Castellano, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri.

Modera Jean-Pierre Scarpelli, responsabile provinciale del dipartimento Legalità.

Al centro dell’incontro il tema dell’immigrazione clandestina dal punto di vista europeo, per conoscere i punti salienti del nuovo patto che vede gli stati membri impegnati a trovare un approccio comune su una serie di aspetti fondamentali,tra i quali i percorsi legali per entrare in Europa, l’integrazione, le frontiere e i rimpatri.

Sarà trattato il problema legato alla nuova ondata di sbarchi sulle coste italiane, che esige risposte immediate e non può attendere i tempi lunghi di un negoziato europeo.

Oltre 12.000 arrivi illegali via mare dall’inizio dell’anno. Più del triplo degli sbarchi del 2020 quando governavano Pd e il M5S. Sbarchi che attestano come il governo Draghi sia riuscito a fare addirittura peggio del cosiddetto Conte 2.

Infine saranno illustrate le proposte di Fratelli d’Italia per arginare questo fenomeno, in primo luogo l’istituzione del blocco navale, attuato in accordo con gli Stati del Nord Africa, il solo sistema efficace per fermare nell’immediato gli scafisti e l’immigrazione clandestina, per ripristinare la legalità e fermare le morti in mare.

Jean-Pierre Scarpelli

Responsabile Dipartimento Legalità Sicurezza Immigrazione

FdI Viterbo