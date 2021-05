Nuovi mutui: cosa sono e come funzionano

NewTuscia – Mutui garantiti al 100% dallo Stato e rivolti a giovani: un modo per aiutare chi deve acquistare casa, magari per iniziare una fase nuova della propria vita, oltre che per supportare il settore immobiliare che, come s può facilmente immaginare, non gode di ottima salute.

Una proposta che è contenuta all’interno del decreto “Sostegni bis”, rivolta a giovani under 36 (a coloro i quali non hanno quindi ancora compiuto i 36 anni) anche in condizioni di lavoro particolari, ovvero senza un contratto di lavoro a tempo indeterminato: questi soggetti potranno avere accesso al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa andando in questo modo ad ottenere dalla banca un prestito equivalente al 100% del prezzo dell’immobile.

Se così fosse, per acquistare la prima abitazione potrebbero bastare, ai giovani under 36, pochi soldi contanti, dato che si sta anche valutando di annullare le imposte relative all’acquisto dell’immobile e alla stipula del mutuo, misure contenute sempre nello stesso provvedimento.

Mutui garantiti dallo Stato

Questi mutui saranno in sostanza garantiti al 100% dallo Stato e si riferiranno a tutti gli atti stipulati fino al 31 dicembre 2022 con finanziamenti finalizzati all’acquisto della prima casa fino a un massimo da 250 mila euro. non tutte le tipologie di immobile saranno incluse, restano guori le categorie:

A1 (Abitazioni di tipo signorile);

A8 (Abitazioni in ville);

A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici

Situazione dei mutui

Oggi accendere un mutuo per acquistare casa p un passo importante, ancor più in questo momento di crisi. C’è anche chi ha già una casa di proprietà e decide di ristrutturarla o, comunque, di affrontare altre spese per le quali si renda necessaria una certa liquidità.

Ecco allora che la proprietà stessa viene sempre più utilizzata come garanzia per ottenere un prestito, andando ad ipotecarla per ottenere cifre delle quali si ha bisogno. È una tipologia particolare di finanziamento che prende il nome di mutuo di liquidità, la cui spiegazione è fornita dal sito Denaro24news.

In sostanza tra vecchi prodotti e novità, il mercato dei finanziamenti sta tentando di ripartire, pur se a fatica; paradossalmente la crisi enorme degli ultimi mesi ha reso più vantaggiosi i mutui, quindi il costo del denaro. Ecco allora che acquistare casa può essere, oggi, un ottimo investimento.