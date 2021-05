Guida ai pagamenti online più sicuri

NewTuscia – Cresce il ricorso alle tecnologie del web per necessità di qualsiasi natura; tutte le abitudini solite si sono ormai spostate in un contesto multimediale, comprese attività finanziarie e sistemi di pagamento. Un fattore di semplificazione per il consumatore finale ma che porta con sé la questione legata alla sicurezza.

In rete il numero delle truffe è sempre più alto, si parla soprattutto di determinati settori, ovvero quelli che prevedono il ricorso a registrazioni di dati personali con invii di pagamenti. Il riferimento è al mondo degli ecommerce e più in generale degli acquisti in rete. Ma non solo, sono altri i comparti del web dove il rischio è più evidente.

I settori maggiormente a rischio

Si parla del segmento degli investimenti in rete (trading online), del gioco e delle scommesse. È soprattutto il gioco d’azzardo, ormai spostatosi in pianta stabile online, a destare i maggiori grattacapi. Quando ci si affida ad un portale di gioco sarebbe opportuno controllare che sia regolamentato, quali metodi di pagamento offra e, soprattutto, se abbia un certificato https di navigazione sicura, indispensabile per le transazioni in rete.

Operatori noti e regolamentati, che possono essere consultati su diversi siti di comparazione, come nel caso di Novibet, che offrono una panoramica con vizi e virtù dei diversi player presenti oggi sul mercato.

I sistemai di pagamento più sicuri in rete

In generale, le carte di credito sono il metodo di pagamento più sicuro e protetto da utilizzare quando si effettuano acquisti online. Questo perchè utilizzano funzionalità di sicurezza online come la crittografia e il monitoraggio delle frodi per proteggere il proprio account e le relative informazioni personali.

Ma ultimamente si sono fatti strada anche nuovi sistemi di pagamento, quelli in formato elettronico che garantiscono massiam sicurezza: è il caso di Paypal, visto che quando si invia un pagamento con questo strumento il destinatario non riceverà informazioni finanziarie sensibili quali il numero della carta di credito o del conto bancario. Inoltre, quando si paga con PayPal su qualsiasi sito web la Protezione acquisti PayPal ti copre in caso di problemi.

Sulla stessa scia ci sono poi le varie app di pagamento come Google Pay, Apple Pay e Facebook Pay che permettono di memorizzare più metodi di pagamento in un unico posto per comodità e sicurezza. Utilizzando una app di pagamento sarà possible utilizzare funzionalità come l’autenticazione a più fattori, le notifiche e persino il riconoscimento facciale o impronte digitali.