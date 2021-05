Comune di Viterbo, Sindaco Arena: “Bilancio caratterizzato da interventi rivolti alle esigenze dei cittadini”

Ci stiamo avviando all’approvazione di un bilancio caratterizzato da interventi concreti e rivolti alle esigenze dei cittadini.

L’azione più importante è sicuramente quella relativa all’investimento di circa 5 milioni per le asfaltature delle strade, ai quali se ne aggiungeranno altri 3 dall’avanzo di amministrazione; mentre sono triplicati gli investimenti sul verde che ammonteranno a circa 2 milioni.

In questo bilancio non abbiamo dimenticato i fondi per le politiche sociali e le misure destinate al sostegno dei tutti coloro che nel loro privato o nell’ambito delle propria attività lavorativa hanno maggiormente subito le conseguenze legate al diffondersi della questa pandemia.

Voglio inoltre ricordare che stanno per partire importanti opere pubbliche. Mi riferisco alla riqualificazione con nuove alberature e nuovi asfalti di Piazzale Gramsci, alla realizzazione della nuova bretella che collegherà il quartiere Santa Barbara alla tangenziale e al completamento del complesso monumentale Sallupara.

Abbiamo inoltre partecipato al bando ministeriale per il finanziamento, per circa 2 milioni, di progetti di messa in sicurezza e ampliamento della Scuola dell’Ellera e dell’Istituto De Amicis.

Sulla base di uno studio di fattibilità in fase di perfezionamento di circa 3,5 milioni e grazie ai finanziamenti di opere compensative dei campi fotovoltaici, si procederà poi ad un intervento di riqualificazione dell’asse centrale della zona del Poggino, tale da dotare Via dell’Industria di nuove aree parcheggio e di pannelli fotovoltaici che produrranno energia pulita.

Il Poggino, nell’ambito degli interventi del piano periferie, tra opere di riqualificazione, il progetto della scuola dell’infanzia, l’ex inceneritore e l’ecocentro, si vedrà destinare altri 5 milioni in opere specificatamente dedicate all’area; senza dimenticare l’intervento per il collegamento della zona industriale con la Martana che vede programmato un investimento di altri 3,5 milioni.

E’ del tutto evidente che gran parte dei finanziamenti pianificati, per un totale di oltre 12 milioni, sono dedicati a questa importante area industriale. Un segnale della sensibilità di questa Amministrazione nei confronti degli operatori industriali, commerciali e dell’artigianato che da tanti anni attendevano risposte.

Grazie alle scelte coraggiose e al lavoro attento di una maggioranza compatta e lungimirante, oggi andremo a votare un importante bilancio che dimostra come questa Amministrazione abbia risposto in maniera concreta alle necessità espresse dalla cittadinanza.

IL SINDACO

Giovanni Maria Arena