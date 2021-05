Chiusura per piante pericolanti a causa del maltempo

NewTuscia – TARQUINIA – Vista la pubblica incolumità i Vigili del Fuoco hanno stabilito di chiudere temporaneamente l’accesso alla strada, in attesa che la Ditta specializzata, entro pochi giorni per conto dell’ente effettuerà i lavori per mettere in sicurezza l’area e rendere di nuovo fruibile la strada che porta al mare.

Imposta immagi