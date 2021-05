Battistoni incontra l’azienda agricola Camilli al Car di Guidonia: “Eccellenza italiana”

NewTuscia – ROMA – “Nella giornata di ieri ho fatto visita al Centro Agroalimentare Roma a Guidonia Montecelio, dove ho avuto modo di visitare una delle eccellenze logistiche ed agroalimentari italiane, punto di riferimento per tutti gli attori del settore del nostro Paese”. Così il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, a margine della visita al Car. NewTuscia – ROMA – “Nella giornata di ieri ho fatto visita al Centro Agroalimentare Roma a Guidonia Montecelio, dove ho avuto modo di visitare una delle eccellenze logistiche ed agroalimentari italiane, punto di riferimento per tutti gli attori del settore del nostro Paese”. Così il senatore Francesco Battistoni, sottosegretario alle politiche agricole, alimentari e forestali, a margine della visita al Car.

“In questa occasione – ha ricordato – ho incontrato i titolari dell’Azienda Agricola Camilli, che opera nel settore delle orticole nella Tuscia da oltre cinquant’anni”.

“Voglio ringraziare l’az. Camilli per la dedizione con cui si occupa di agricoltura, creando occupazione e immettendo sul mercato prodotti di altissima qualità in tutta Italia – ha commentato il sottosegretario –. Stiamo parlando di un’azienda viterbese che è conosciuta in tutta la penisola e che ha sulle spalle anche una certa responsabilità legata al territorio che rappresenta. Ieri ho avuto modo di visitare da vicino il loro punto vendita all’ingrosso presso il Car, e posso dire di aver toccato con mano la grande passione che la famiglia Camilli mette nel proprio lavoro. Parliamo di un’eccellenza autentica”.

Il sen. Battistoni, che del Mipaaf ha la delega alla pesca, ha concluso: “La visita al Car è stata l’ulteriore conferma di una realtà, quella del Centro Agroalimentare, che si sta espandendo nel segno dell’innovazione. Avrò modo di tornare, una volta conclusi i lavori di ampliamento dello spazio dedicato al mercato ittico”