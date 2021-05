Vitorchiano, iscrizioni aperte al centro ricreativo estivo

L’iniziativa del Comune è rivolta a bambini da 3 a 10 anni. Scadenza 22 maggio



NewTuscia – VITORCHIANO – Anche quest’anno, per rispondere alle esigenze delle famiglie e nel rispetto delle linee guida del Governo sul contenimento della diffusione del Covid-19, il Comune di Vitorchiano organizza il centro ricreativo estivo rivolto a bambini in età scolastica dai 3 ai 10 anni (scuola dell’infanzia e scuola primaria). Le iscrizioni sono aperte fino al 22 maggio 2021.

L’inizio delle attività è previsto il 5 luglio per concludersi il 13 agosto. Come di consueto, sono suddivise in tre periodi di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì con orario 7.30-13.30. Il centro ricreativo si svolgerà presso la scuola dell’infanzia in località Pallone e le attività potrebbero subire alcune variazioni o integrazioni nel caso dovessero essere emanate nuove linee guida correlate con l’emergenza sanitaria in corso.

Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli nei periodi 5-16 luglio, 19-30 luglio e 2-13 agosto, con un costo, in linea con gli scorsi anni, di 60 euro per il primo figlio iscritto e 40 euro dal secondo figlio iscritto, per ciascun periodo bisettimanale, sempre con uscita alle ore 13.30. Per i bambini non residenti a Vitorchiano, invece, la quota è di 100 euro a testa per ciascun periodo, da versare al Comune dopo la conferma di ammissione. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il 22 maggio tramite mail all’ufficio Segreteria: comune.vitorchiano.vt@legalmail.it. Bando completo e modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.vitorchiano.vt.it.

Ulteriori informazioni, oltre che sul suddetto sito, possono essere richieste all’ufficio Segreteria del Comune di Vitorchiano: Sonia Serafini tel. 0761.373731 – mail: s.serafini@comune.vitorchiano.vt.it; Enrico Romaldini tel. 0761.373721, mail: e.romaldini@comune.vitorchiano.vt.it.

COMUNE DI VITORCHIANO