Viterbo, riqualificazione pavimentazione su Piazzale Romiti

L’ASSESSORE ALLEGRINI: “PROSEGUIRANNO SU VIA ROMITI, STRADA DELLE PIETRARE E VIA FLEMING”

NewTuscia – VITERBO – Lavori in corso su piazzale Maresciallo M. Romiti. A darne notizia l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini, sul posto questa mattina insieme ai tecnici comunali. “Come preannunciato la scorsa settimana, sono partiti i lavori per la riqualificazione delle pavimentazioni di via A. Fleming, via M.llo M. Romiti, compresi i parcheggi adiacenti la Questura, e strada delle Pietrare. L’intervento è in corso in queste ore su piazzale M.llo M. Romiti. Domani dovrebbe essere ultimato per poi proseguire su via M.llo M. Romiti, strada delle Pietrare e via Fleming. I lavori proseguiranno per fasi, si sta procedendo in maniera spedita e rapida per evitare disagi alla circolazione veicolare.

A questo proposito – aggiunge l’assessore Allegrini – voglio ricordare quelli che sono i provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare sui tratti di strada interessati dai lavori. Come riportato nell’ordinanza, collocata sull’apposita segnaletica in prossimità dei luoghi interessati, su via Fleming, via Romiti (compresi parcheggi adiacenti la Questura e quelli tra via delle Pietrare e via Romiti) e strada delle Pietrare è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli. Se necessario, sarà istituito anche il senso unico alternato con restringimento della carreggiata, con traffico consentito ai soli residenti, agli intestatari dei passi carrabili presenti su tali vie, alle operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali presenti. Tre strade importanti, particolarmente ammalorate e con alta densità di traffico – conclude e ribadisce l’assessore Allegrini -. L’intervento non era più rinviabile. A conclusione dei lavori ne trarranno beneficio auto, mezzi di trasporto pubblici, e, non ultimo, i mezzi di soccorso diretti verso l’ospedale Belcolle” (ord. n. 197 del 28/4/2021, LLPP).