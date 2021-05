Viterbese, ufficiale mister Dal Canto!

NewTuscia – VITERBO L’annuncio era nell’aria ed è puntualmente arrivato

Di seguito il comunicato ufficiale :

”

La U.S. Viterbese 1908 comunica di aver trovato l’accordo con mister Alessandro Dal Canto che assumerà l’incarico di allenatore della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022.

Il nuovo tecnico gialloblù, nato a Castelfranco Veneto, vanta una carriera da calciatore che lo ha portato a vincere una Coppa Uefa con la maglia della Juventus e ad indossare la maglia dell’Italia in nove occasioni, tra Under 18 e Under 23.

La carriera da allenatore, invece, è iniziata guidando la Primavera del Padova nella stagione 2009/2010. A marzo 2011 mister Dal Canto si è seduto sulla panchina della prima squadra dello stesso club sfiorando la promozione in Serie A. Dopo un’altra stagione alla guida del Padova il tecnico ha maturato esperienze con Vicenza in Serie B e Venezia in Lega Pro per poi essere nominato selezionatore dell’Italia Under 17, dove ha guadagnato la qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria.

Tra il 2016 e il 2018 Alessandro Dal Canto ha allenato la Primavera dell’Empoli e poi la Primavera della Juventus mentre dal giugno 2018 ha iniziato la sua avventura ad Arezzo dove ha raggiunto un posto play-off in Lega Pro. Nella stagione seguente, a Siena, ha portato i bianconeri al sesto posto e, quindi, nuovamente ai play-off. Nello scorso campionato, infine, ha guidato il Livorno fino a marzo.

La società augura a mister Dal Canto un grande in bocca al lupo per le sfide professionali sulla panchina gialloblù.”