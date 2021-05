La maestra Maria Cangani brinda alla vita e alla sua rinascita

“GRAZIE PER AVERMI AIUTATO A VIVERE ANCORA”

NewTuscia – RONCIGLIONE – Maria Cangani, classe 1951, è presidente del Centro Polivalente Comunale “Città di Ronciglione” da quasi sette anni.

Per tutta la vita si è dedicata all’altro: prima ai suoi alunni, ormai adulti, che ancora la ricordano con affetto come “la maestra Maria”; poi agli utenti del Centro, persone anziane alle quali riempie le giornate con numerose attività.

Con l’arrivo della pandemia la sua quotidianità, come quella del Centro Polivalente, è cambiata, condizionata dalle chiusure e dalla necessità di tutelare gli utenti fragili. Oggi Maria prova a ripartire, con i laboratori del gruppo teatrale “Alta Quota”, organizzati rigorosamente all’aperto.

Ma ancor più importante è che oggi, più di sempre, la maestra Maria brinda alla vita e alla sua seconda rinascita, che il 10 maggio di ogni anno ricorda con commozione.

Il 10 maggio 2021 ricorrono i dieci anni esatti dall’intervento che ha segnato la fine di un difficile percorso di vita e l’inizio di una nuova rinascita, a seguito della sua battaglia contro un tumore al seno all’ultimo stadio.

“Una giornata molto particolare per me, che ogni anno dedico a chi mi ha aiutato a vivere, di nuovo. Il mio ringraziamento speciale va a tutti i medici, gli infermieri e il personale sanitario del reparto oncologico, radioterapico e chirurgico dell’ospedale Belcolle di Viterbo, per la premura, la professionalità e l’amore con i quali mi hanno accudito e accompagnato lungo il percorso più difficile della mia vita. Sensazioni che non potrò mai dimenticare e che lascio riemergere affinché siano di aiuto e conforto a chi soffre e sta combattendo contro una malattia. Grazie a voi, a chi mi ha curato e a chi mi è stato vicino, buona vita a tutti!”.

Con affetto,

Maria Cangani