Fratelli d’Italia: “Auguri all’Aviazione dell’Esercito, da 70 anni al servizio della Nazione”

NewTuscia – VITERBO – “Nel giorno del 70° anniversario della costituzione dell’Aviazione dell’Esercito (AVES), rivolgo i miei auguri – insieme al deputato Mauro Rotelli ed ai colleghi in Commissione Difesa Wanda Ferro e Davide Galantino e ai membri del Dipartimento Difesa di Fratelli d’Italia – al Generale di Brigata Paolo Riccò e ai Baschi Azzurri, colonna portante della Forza Armata e della Difesa. Da sempre, i nostri uomini e donne dell’Aviazione si distinguono per la loro professionalità e la capacità di poter operare in ogni contesto.

Proprio lo scorso anno, ho avuto il piacere di visitare – proprio insieme ai colleghi Rotelli e Galantino – il 1^ Reggimento “Aves Antares” di Viterbo e osservare in prima persona il duro e costante lavoro svolto dalla nostre eccellenze. Abbiamo raccolto le loro criticità e le abbiamo portate sui tavoli della Commissione Difesa, impegnando l’Esecutivo ad avere maggiore attenzione per i nostri uomini ed ottenendo, proprio pochi giorni fa, una risposta positiva.

Noi di Fratelli d’Italia saremo sempre al fianco delle Forze Armate e in questo giorno speciale per l’Aviazione rinnoviamo i nostri ringraziamenti al comparto per il servizio reso alla Nazione”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Capogruppo in Commissione Difesa, insieme al deputato Mauro Rotelli, ai colleghi in Commissione Difesa Wanda Ferro e Davide Galantino e ai membri del Dipartimento Difesa di FdI.