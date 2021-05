Fp Cgil Civitavecchia Roma Nord Viterbo: “Ottimo segnale vaccinazione Polizia locale”

NewTuscia – VITERBO – Abbiamo appreso con immenso piacere che la ASL di Viterbo ha aperto, per sabato 8 e domenica 9 maggio, la vaccinazione agli appartenenti alla Polizia Locale della Provincia di Viterbo.

Vogliamo ringraziare la ASL che con un grande sforzo organizzativo ha posto in essere questa opportunità per le giornate dell’8 e 9 maggio 2021, così come ha già fatto la ASL di Rieti (notizia del 7 maggio) che ha organizzato due Open Day, sempre nelle giornate predette vaccinando tutti gli over 50 anni e tutte le categorie prioritarie a prescindere dall’età: Forze Armate, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Operatori sanitari aderenti agli Ordini professionali, personale delle Comunità residenziali, socio sanitarie e socio assistenziali, civili e religiose.

Ringraziamo anche tutti coloro che, per le loro competenze hanno favorito questa iniziativa, invitando tutti i Poliziotti Locali ad aderire alla vaccinazione, precisando che siamo fortemente disinteressati alla paternità di questa vicenda ritenendo che in un momento così difficile l’asse portante di chi si interessa del bene delle lavoratrici e dei lavoratori, non solo della Polizia Locale, sia serietà e rispetto avendo come unico obiettivo la lotta contro la pandemia per tutti i cittadini, tralasciando le inopportune competizioni e le sterili polemiche ormai vetuste e soprattutto inutili. Modalità che non appartengono alla nostra organizzazione sindacale.

Nella giornata del 8 maggio ci siamo adoperati per divulgare la notizia indebolita da un tam tam di messaggi che hanno rischiato di farla apparire come una fake news ma, evidentemente, anche il grande impegno della ASL di Viterbo ha contribuito alla corretta diffusione della notizia.

FP CGIL CIVITAVECCHIA ROMA NORD VITERBO

Collaboratore Segreteria EE.LL.

Umberto Celi

Il Segretario Responsabile Territoriale

Luciano Perà