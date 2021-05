Fatebenefratelli Isola Tiberina, Ugl Salute: “Risposte chiare sul futuro dell’ospedale e dei suoi operatori sanitari”

NewTuscia – ROMA – Quale futuro per il Fatebenefratelli Isola Tiberina di Roma? “È quello che ci domandiamo e soprattutto vogliamo chiedere – dichiarano in una nota congiunta il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale della UGL Salute di Roma e Provincia – perché questo ospedale rimane un patrimonio assoluto della città di Roma e dei suoi abitanti.

Non è certo un segreto che un importante gruppo della sanità privata si sia fatto avanti per l’acquisizione o una eventuale partnership. Abbiamo per questo richiesto – proseguono i sindacalisti – un incontro urgente perché venga fatta chiarezza sul futuro della struttura e dei suoi dipendenti. Nessun posto di lavoro potrà essere sacrificato. Per questo la UGL Salute è vigile e pronta a scendere in campo con qualsiasi iniziativa possibile al fianco di tutti gli operatori sanitari che nei lunghi giorni dell’emergenza pandemica stanno mostrando, nonostante l’incertezza che grava sul loro futuro, assoluto senso di responsabilità e professionalità”.