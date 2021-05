Festa della Mamma – Civita Castellana

NewTuscia – Civita Castellana – Il 9 maggio ricorre la festa della mamma e pertanto vorrei esprimere i miei più sentiti auguri a tutte le mamme. Stiamo attraversando un periodo storico nel quale la figura della madre, pilastro fondamentale della famiglia e punto di riferimento dei figli, viene spesso minimizzata o, addirittura, oltraggiata.

Essere mamma significa dare con amore, un amore incondizionato che si può riconoscere solo ai figli, i quali spesso trovano nelle mamme un’ancora di salvezza ed un porto sicuro nel quale rifugiarsi dai problemi quotidiani.

Santa Madre Teresa di Calcutta diceva che “non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare”: questo concetto racchiude in pieno ciò che una mamma rappresenta, lo sforzo quotidiano e pieno di amore al servizio della famiglia.

In quanto donna e madre, vivo personalmente gli sforzi di tutte le mamme e per questo, oltre all’augurio nel giorno della ricorrenza, intendo ringraziare tutte le madri per il grande lavoro quotidiano svolto.

9 maggio 2021

L’Assessore alla Cultura

Simonetta COLETTA