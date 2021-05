Ztl centro storico, dall’11 maggio la riattivazione dei varchi

NewTuscia – VITERBO – Stop alle auto dal lunedì al venerdì, dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo, il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10,30 alle ore 6 del giorno successivo

Dal prossimo martedì 11 maggio torna attiva la ZTL centro storico, denominata CS. Dalle ore 00 saranno di nuovo attivi i tre varchi di accesso alla zona medievale cittadina, collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all'altezza di via Sant'Antonio) e ponte di Paradosso. Questo significa che torneranno in vigore le fasce orarie stabilite con apposita ordinanza lo scorso luglio. NON sarà pertanto consentita la circolazione veicolare

– DAL LUNEDÌ AL VENERDI: dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo;

– SABATO, DOMENICA E FESTIVI: dalle ore 10,30 alle ore 6 del giorno successivo.

In tali fasce orarie la ztl sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto autorizzati).

Fino a lunedì 10 maggio alle ore 23,59 i tre varchi di accesso sopra menzionati resteranno disattivati e pertanto la circolazione veicolare sarà consentita.

Si ribadisce che la ztl CS ricomprende l’ambito viario delimitato da via San Lorenzo, via del Ganfione, via Chigi, via e p.zza San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via Valle Cupa, via del Ginnasio e l’adiacente area pedonale del quartiere San Pellegrino.

“Come preannunciato nei giorni scorsi, dal prossimo 11 maggio torna attiva la ZTL centro storico – spiega il sindaco Giovanni Maria Arena -. Le fasce orarie previste per la chiusura alle auto sono compatibili con le esigenze relative alla circolazione dei veicoli e quelle connesse alla fruizione in sicurezza degli spazi all’aperto, pertinenziali a bar e ristoranti. Avrei voluto anticipare l’attivazione della ZTL, ma per questioni tecniche non è stato possibile farlo prima del prossimo martedì. La chiusura alle auto consentirà di nuovo a viterbesi e turisti di passeggiare tranquillamente a piedi nel nostro centro storico. Il tutto – ribadisce il sindaco Arena – sempre nel massimo rispetto delle vigenti normative antiCovid”.

Restano invariati gli orari della zona pedonale di Corso Italia, via Roma e vie limitrofe.