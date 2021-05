Zingaretti: “7 mln di euro per pacchetti vacanza disabili”

NewTuscia – ROMA – “Con 7 milioni di euro a disposizione rinnoviamo per la terza volta il pacchetto vacanze per disabili. Il Lazio con questa misura copre il costo dei soggiorni estivi sia per le persone con disabilità, sia per gli accompagnatori. È la prima volta che la Regione sperimenta un pacchetto di aiuti di questo genere e, proprio per il grande valore sociale e di inclusione dell’intervento, abbiamo deciso di fare un’ulteriore proroga. Con questo intervento vogliamo incrementare gli aiuti, contribuendo a creare condizioni in grado di favorire l’inserimento delle persone nella comunità, offrendo opportunità reali di integrazione, socializzazione e dialogo, supportando allo stesso tempo le famiglie”. Così il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

La misura di sostegno per i pacchetti vacanza è stata rinnovata a novembre 2020 e marzo 2021 ed è rivolta agli Enti del Terzo settore che possono presentare progetti i cui destinatari finali sono le persone con disabilità, maggiorenni residenti nel territorio della Regione Lazio. Per i progetti è previsto un contributo forfettario, definito nel bando, per soggiorni di socializzazione e di riabilitazione con attività specifiche per le persone con disabilità.

“La Regione Lazio – spiega l’assessore alle Politiche sociali, Welfare, Beni Comuni e Asp della Regione Lazio, Alessandra Troncarelli – visto il perdurare dell’attuale situazione epidemiologica, ha ritenuto opportuno protrarre i termini per agevolare la partecipazione a soggiorni di socializzazione e riabilitazione con attività specifiche per le persone con disabilità. In questo modo si vuole attivare un intervento in favore di persone particolarmente fragili che hanno sofferto, in occasione dell’emergenza sanitaria, per la mancanza di ogni dimensione relazionale fuori dalla famiglia. Il limite di presentazione delle domande è stato infatti posticipato al 31 maggio, abbiamo deciso di dare del tempo in più per ampliare la platea dei beneficiari”.