NewTuscia – VITERBO – Lavori su strada Garinei, attenzione al divieto di circolazione. Dal 10 maggio fino al termine degli interventi previsto per il giorno 15 maggio, la circolazione su tale strada comunale sarà interrotta completamente al transito veicolare (compresi cicli e motocicli) e pedonale, in quanto interessata dai lavori, alle seguenti chilometriche: dall’innesto da S.P n. 7 Martana, la chiusura avverrà al Km 1,500; dall’innesto da strada comunale Castiglione la chiusura avverrà al km 1,400; dall’innesto strada consortile San Lazzaro direzione S.P. n. 7 la chiusura avverrà al km 0,700. Tutto il traffico sarà sempre consentito fino alle chilometriche indicate. Ne dà notizia l’assessore ai lavori pubblici e alla viabilità Laura Allegrini. I provvedimenti, disposti con apposita ordinanza, si rendono necessari per consentire su tale strada la realizzazione del sottopasso di scarico delle acque superficiali. Gli stessi provvedimenti saranno indicati attraverso idonea segnaletica che la ditta provvederà a collocare sui luoghi interessati dagli interventi almeno 48 ore prima (ord. n. 203 del 5/5/2021, LLPP).