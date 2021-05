NewTuscia – VITERBO – Divieto di sosta e interdizione del transito veicolare in piazza Santa Maria Nuova domani 8 maggio, a partire dalle ore 15 fino a cessata necessità. Il provvedimento, disposto con ordinanza del comando di Polizia locale (n. 212 del 7/5/2021), si rende necessario per consentire la celebrazione religiosa in onore del SS Salvatore.