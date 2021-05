Fondazione Carivit. Visite gratuite al Cantiere di restauro delle 26 lunette dipinte del Chiostro della Basilica di Santa Maria della Quercia

NewTuscia – VITERBO – La Fondazione Carivit prosegue il suo impegno nell’ambito delle iniziative volte alla conservazione e fruizione di importanti opere d’arte legate alla storia della città di Viterbo sostenendo l’intervento di restauro delle 26 lunette dipinte del Chiostro della Basilica di Santa Maria della Quercia che raffigurano i miracoli della Madonna della Quercia e il Patto d’Amore tra la città di Viterbo e la sua custode.

Nell’ambito del progetto, in accordo con la Parrocchia di Santa Maria della Quercia,

viene offerta al pubblico la possibilità di visitare gratuitamente il cantiere di restauro affidato al Dott. Rossano Pizzinelli.

Per le visite è necessario prenotare via mail all’indirizzo segreteria@fondazionecarivit.it oppure telefonare al numero 0761.344222 indicando nome, cognome e numero di telefono di ogni partecipante.

Il primo appuntamento è per giovedì 13 maggio alle ore 10.30 con punto di ritrovo all’ingresso del Chiostro della Basilica di Santa Maria della Quercia, in via del Santuario 59 – Viterbo, circa 15 minuti prima dell’inizio della visita.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus: è consentito l’accesso ad un massimo di 10 persone alla volta, è obbligatorio indossare la mascherina, è a disposizione dei visitatori il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare il distanziamento sociale di un metro.