CS FDI Civita: dimissione del consigliere Consoli

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Ci preme ringraziare il Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia Angela Consoli a seguito delle sue dimissioni per il contributo e l’impegno appassionato di questi mesi svolti al servizio della cittadinanza ed evidenziamo che la sua scelta è dettata soltanto da motivi non riconducibili alla politica.

Sviluppi lavorativi non preventivabili prima delle elezioni, l’hanno portata a maturare questa decisione, compresa ed accettata a malincuore vista la serietà e responsabilità oltre che alla notevole competenza, con la convinzione che Angela saprà intervenire costruttivamente ogni qual volta potrà essere di sostegno ed appoggio all’amministrazione comunale.

Non verrà certamente meno il suo impegno, seppur avendo rinunciato la stessa all’ufficialità del ruolo. Una scelta sofferta ed imposta dall’alto livello di moralità della persona che non si è sentita più libera di spendersi per il ruolo di Consigliere Comunale con la disponibilità che riteneva necessaria.

Chiunque la conosca non potrà far altro che capire quanto sia stata frutto di un’attenta valutazione. Inutile parlare dei rapporti personali con ogni membro del gruppo di maggioranza, improntati al rispetto ed alla stima reciproca, oltre all’amicizia personale in diversi casi.

Al suo posto accogliamo Federico Bernardi, ragazzo giovane ma incredibilmente motivato e preparato, già responsabile locale di Gioventù Nazionale, il nostro movimento giovanile, siamo sicuri che porterà con la sua passione e dedizione un ulteriore slancio al gruppo di FDI e alla maggioranza tutta. A Federico va il nostro più caloroso benvenuto, con la certezza che saprà ricoprire il suo ruolo con la serietà ed abnegazione che sono da sempre il motore della sua attività politica.

Il presidente del circolo FdI Civita Castellana

Gianluca Gasperini