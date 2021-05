Buoni spesa emergenza Covid, online la graduatoria. In distribuzione entro questa settimana

Il sindaco Arena e l’assessore Sberna: “Siamo riusciti ad accogliere tutte le domande degli aventi diritto”

NewTuscia – VITERBO – Buoni spesa emergenza Covid, online la graduatoria degli aventi diritto. La distribuzione avrà inizio entro questa settimana, grazie al grande lavoro della associazioni di protezione civile che ancora una volta hanno garantito la loro preziosa disponibilità e collaborazione. A darne notizia sono il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. NewTuscia – VITERBO – Buoni spesa emergenza Covid, online la graduatoria degli aventi diritto. La distribuzione avrà inizio entro questa settimana, grazie al grande lavoro della associazioni di protezione civile che ancora una volta hanno garantito la loro preziosa disponibilità e collaborazione. A darne notizia sono il sindaco Giovanni Maria Arena e l’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna.

“Abbiamo ritenuto opportuno e doveroso riproporre l’erogazione dei buoni spesa a quelle famiglie del territorio che stanno vivendo una situazione di contingente indigenza economica a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 – ha spiegato il sindaco Arena -. Un sostegno per tutte quelle famiglie che stanno vivendo ormai da troppi mesi una situazione di precarietà, con difficoltà anche per far fronte alla spesa quotidiana”.

“Grazie ai fondi stanziati dal Comune e in parte dal Governo – ha sottolineato l’assessore Sberna – siamo riusciti ad accogliere tutte le 839 domande degli aventi diritto, ovvero quelle presentate entro i termini e con i requisiti indicati nell’avviso pubblico emanato dal Comune di Viterbo lo scorso marzo. L’emergenza non è finita e le istituzioni hanno il dovere di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per aiutare i cittadini. Noi lo abbiamo fatto nuovamente attraverso l’erogazione di buoni spesa destinati alle persone più fragili economicamente. Siamo riusciti in questa occasione, anche grazie a un confronto con il servizio sociale e con il terzo settore, ad ampliare la platea dei beneficiari, includendo anche coloro che percepiscono aiuti pubblici, ma che hanno subito danni a causa del Covid.