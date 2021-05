Bocelli e Portoghesi diventano cittadini onorari di Sutri alla presenza del sindaco Sgarbi e del ministro Garavaglia

NewTuscia – SUTRI – Il Comune di Sutri conferisce la cittadinanza onoraria al tenore Andrea Bocelli e all’architetto Paolo Portoghesi. La cerimonia si terrà sabato 8 maggio, ore 12.00, presso il giardino di Palazzo Doebbing, alla presenza del sindaco e deputato Vittorio Sgarbi, del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che onorerà con la sua partecipazione una giornata lieta per la città, e di altre autorità. NewTuscia – SUTRI – Il Comune di Sutri conferisce la cittadinanza onoraria al tenore Andrea Bocelli e all’architetto Paolo Portoghesi. La cerimonia si terrà sabato 8 maggio, ore 12.00, presso il giardino di Palazzo Doebbing, alla presenza del sindaco e deputato Vittorio Sgarbi, del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, che onorerà con la sua partecipazione una giornata lieta per la città, e di altre autorità.

Per le motivazioni che hanno garantito il conferimento della più alta onorificenza cittadina si legge: per Andrea Bocelli “Sol Invictus del canto lirico, la cui voce si innalza al cielo per allietare il paradiso. Il dono di Bocelli è nel cuore di tutti i cittadini, e accresce il nostro amore per la vita” e per Paolo Portoghesi “l’architetto che dalla Roma barocca di Bernini e Borromini ha trovato la vertigine del suo pensiero e il centro della sua vita in Tuscia, a Calcata, dove consuma i giorni e le notti nel pensiero di Dio”.

