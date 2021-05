10 maggio: memoria del transito della ven. Benedetta Frey

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 10 maggio 2021 alle ore 16.30 sarà celebrata una S. Messa con i padri del Verbo Incarnato nella Chiesa della Visitazione a Viterbo in via S. Pietro, conosciuta dai viterbesi “della Duchessa”, in memoria dell a VENERABILE Suor M. BENEDETTA FREY (Roma 6/3/1836-Viterbo 10/5/1913). Precisamente 108 anni dal transito.

E’ stata particolare per aver vissuto 52 anni immobile in un letto, mostrando di essere sostenuta solo dalla Grazia di Dio e dalle consorelle cistercensi e accogliendo il suo stato di malattia con tanta fede, amore, con speranza donando agli altri sempre una parola di incoraggiamento, di consiglio, di ammonimento amorevole. Pregava e amavi i seminaristi e i sacerdoti (infatti è la madrina). Conosciuta da gente semplice e da alti prelati, è rimasta sempre umile, obbediente, senza lamentarsi. Un grande esempio per gli uomini e le donne oggi. e’ stata dichiarata Venerabile da papa Francesco il 30 Settembre 2015. Si può seguire la pagina su Facebook “Benedetta Frey” curata dall’ex postulatore don Gianluca Scrimieri curatore di due libri su questa figura.

E’ necessario per la beatificazione un miracolo! Bisogna farla conoscere sempre più e pregare per sua intercessione.

don Gianluca Scrimieri