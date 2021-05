I servizi di Archeoares arrivano al Maxxi di Roma

NewTuscia – VITERBO – Da domani mattina, venerdì 7 maggio 2021, approdano presso il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo (MAXXI) di Roma i servizi di biglietteria elettronica della società Archeoares.

Parte così una nuova collaborazione nel mondo della cultura e del turismo in Italia: “Ringraziamo la Fondazione MAXXI per aver scelto il nostro raggruppamento e il nostro partner National Services Groups srl (NSG) per la fiducia che ha riposto in noi e nei nostri servizi” – dichiara Francesco Aliperti, socio amministratore della Archeoares s.n.c. – “L’esperienza maturata finora, confortata dall’andamento sempre crescente dei monumenti con cui collaboriamo a vario titolo, ci fa credere che non deluderemo le aspettative.”

L’obiettivo è quello di soddisfare tutte le esigenze e le sfide che ci saranno poste e mettere in grado gli uffici della Fondazione MAXXI di operare tenendo sotto controllo i vari dati che vengono raccolti tramite software e hardware forniti in modo tale da utilizzare le statistiche per definire sempre meglio la tipologia di utenza e l’evoluzione comportata da questi anomali tempi.

Tutto questo servizio sarà completato anche dalla possibilità di acquistare i biglietti online direttamente sul sito del museo (www.maxxi.art). “Avevamo già sviluppato questa opzione prima che divenisse obbligatoria la prenotazione nei weekend. Per chi desidera visitare un museo – continua Aliperti – crediamo sia un’ottima soluzione per ridurre le file agli accessi e semplificare le procedure di ingresso, specie in questa fase in cui i controlli sono moltiplicati. Al MAXXI, inoltre, sarà disponibile il totem Ticketpoint per la vendita dei biglietti in modo da integrare l’attività degli operatori anche in sede. L’offerta tecnica presentata mirava ad offrire un’esperienza di visita più confortevole possibile per quanto concerne gli aspetti che ci competono. Al resto penseranno già le straordinarie mostre ospitate.”

“E’ importante sottolineare come questo nuovo lavoro ci abbia offerto una importante opportunità di crescita con adeguamenti in vari ambiti che troveranno applicazione anche negli altri monumenti con cui collaboriamo, dal Palazzo dei Papi di Viterbo a quello di Anagni, dai monumenti di Sutri fino a Civita di Bagnoregio.”

L’attività museale finalmente riparte ma anche il Maxxi, che accoglie i propri visitatori dal martedì alla domenica dalle ore 11:00 alle ore 19:00, come da normativa vigente si visita nel weekend previo preacquisto obbligatorio del biglietto.