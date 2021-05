Rieti, proseguono i controlli dei Nas

NewTuscia – RIETI – Dal primo febbraio ad oggi, il Nucleo Carabinieri per la Tutela della Salute di Viterbo, hanno pianificato ed eseguito una serie di controlli nei confronti di aziende agricole, ditte ed imprese, al fine di verificare l’esatta applicazione delle normative sull’igiene e conservazione dei prodotti alimentari e la sicurezza sul lavoro nonché la corretta applicazione delle norme emanate per arginare il dilagare della pandemia.

A conclusione di un’articolata attività, i militari del NAS di Viterbo, hanno deferito in stato di libertà il titolare di una comunità alloggio per anziani, ubicata nel territorio sabino, per aver violato alcune norme penali.

Sempre i militari del NAS di Viterbo, nel corso di mirati controlli per verificare il rispetto dei protocolli per il contenimento del covid-19, hanno proceduto a segnalare alle competenti autorità amministrative il titolare di una comunità alloggio per anziani, sita nella provincia di Rieti, per aver violato molteplici norme ed elevavano anche sanzioni amministrative per un importo di 9000.00 € circa.