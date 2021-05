Le domeniche dell’Unione, in streaming, tra musica e letteratura. Si comincia con la Junta Escondida

NewTuscia – VITERBO – Le Domeniche dell’Unione, tra musica e letteratura. In diretta streaming dal Teatro dell’Unione, il prossimo 9 maggio al via il primo dei quattro appuntamenti promossi dal Comune di Viterbo – assessorato alla cultura e al turismo in collaborazione con ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio. Il primo evento sarà il concerto de La Junta Escondida, con musiche di A. Piazzolla, I. Stravinskij e altri. Il 16 maggio sarà la volta di Sentieri Selvaggi diretto da Carlo Boccadoro su musiche di De Raymondi, il 23 maggio il due Geminiani – Braconi eseguirà musiche di Shostakovich e Prokofiev. In chiusura, il 30 maggio, Dante a Viterbo, con il professor Giulio Ferroni e la Lectura Dantis, de La setta dei Poeti estinti.

“Quattro appuntamenti di grande livello, in collaborazione con ATCL, che si concluderanno con una lectio magistralis del professor Ferroni dedicata a Dante a Viterbo – ha sottolineato il sindaco Giovanni Maria Arena -. Come è già accaduto per i passati eventi, ricordo quelli di Natale e il più recente appuntamento dello scorso 25 marzo dedicato a Dante, sono certo che, anche via streaming, gli spettacoli saranno comunque seguiti e apprezzati dal pubblico. A breve ripartiremo con gli spettacoli dal vivo, con il pubblico in presenza e nel massimo rispetto delle normative antiCovid”. “In attesa della stagione estiva – ha spiegato l’assessore alla cultura e al turismo Marco De Carolis – il Comune di Viterbo insieme ad ATCL, proporrà quattro nuovi spettacoli. Come ho già avuto modo di ribadire in altre occasioni, seppur via streaming, gli spettacoli in questi mesi di pandemia non si sono mai fermati, sono andati avanti, con modalità di fruizione degli eventi riadattate alle criticità del momento. E questa continuità deve rappresentare un segnale forte, nel rispetto del pubblico e dei tanti artisti che fanno parte del mondo dello spettacolo dal vivo”.