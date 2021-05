Papa Francesco ha nominato monsignor Gianrico Ruzza Amministratore Apostolico per la diocesi di Porto-Santa Rufina

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Porto-Santa Rufina presentata da monsignor Gino Reali e ha nominato Amministratore Apostolico della medesima sede monsignor Gianrico Ruzza, Vescovo di Civitavecchia-Tarquinia.

L’annuncio è stato dato dai due vescovi in concomitanza nelle rispettive diocesi questa mattina. Monsignor Ruzza ha convocato i sacerdoti nella Curia vescovile di Civitavecchia dove ha dato lettura della nomina inviata dal nunzio apostolico ed ha inviato un messaggio di saluto ai fedeli della Chiesa di Porto-Santa Rufina.

«La gioia è il sentimento che provo in questo momento, in cui sono chiamato da Papa Francesco ad assumere il servizio di amministratore apostolico della Chiesa che vive in Porto-Santa Rufina. Al Papa va in questo momento la mia rinnovata gratitudine in piena adesione al suo ministero profetico per la Chiesa universale» ha detto monsignor Ruzza.

«Il primo pensiero va al carissimo monsignor Gino Reali, in questo giorno in cui fa memoria dell’inizio del suo ministero tra noi, diciannove anni fa. Ho potuto vedere da vicino quanta passione abbia offerto nel suo servizio alla Diocesi e quanto zelo abbia manifestato nell’assumere un incarico impegnativo. La sua fedeltà e la sua disponibilità verso il popolo di Dio della nostra Diocesi sono oggi per me e per noi tutti motivo di gratitudine».

«Vengo tra voi con piena disponibilità per essere al vostro servizio, nella missione che il Papa mi affida. Vengo da una Chiesa sorella, legata alla nostra Diocesi da vincoli antichi e che da quasi un anno è la mia famiglia: ci unisce il mare, ci uniscono tante pagine di storia, soprattutto ci unisce il desiderio di vivere nella nostra quotidianità con la luce del Vangelo, che dai primi secoli dell’era cristiana ha impregnato le nostre terre attraverso la testimonianza dei martiri e di tanti santi che hanno calcato la polvere di queste contrade. Viviamo un’eredità importante, che desidero tenere ben presente nella mia memoria, ricordando anche il ministero di tanti vescovi che hanno donato la loro vita al servizio del nostro popolo».

«In questo giorno il Signore ci dona la parola del Vangelo di Giovanni, laddove Gesù ci invita a rimanere in Lui per portare frutto. Vorrei che questa Parola rimanesse ben chiara e luminosa nel mio cuore durante l’esercizio del mio ministero tra voi: viviamo insieme la chiamata a portare frutto. Traduciamo questa chiamata con l’impegno di annunciare la potenza gioiosa del Vangelo alle persone, alla città, a tutti coloro che vivono nel bisogno e nel disagio accresciuti enormemente dalla crisi pandemica che ha investito il mondo intero, a coloro che provengono da altre nazioni in cerca di lavoro e di solidarietà».

«Abbiamo dinanzi grandi sfide, legate certamente alla situazione emergenziale in cui siamo a causa del covid-19, ma non possiamo dimenticare che la crisi sociale e morale del nostro tempo è una crisi di identità. Penso che la nostra comunità diocesana debba sentire come propria la chiamata ad essere soggetto di profezia per l’impegno in difesa del creato – della casa comune, nello spirito di Laudato si’ – e per la ricostruzione della convivenza pacifica e della fraternità tra i popoli, vivendo l’occasione della globalizzazione del bene e della solidarietà, come ci chiede l’enciclica Fratelli tutti».