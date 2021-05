NewTuscia ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

"Ho presentato una mozione che impegna la Giunta a favorire il completamento della rete di metanizzazione nei Comuni del territorio regionale". Lo annuncia, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Dei 378 Comuni che devono essere raggiunti dal gas metano, 316 risultano metanizzati mentre 62 ancora non lo sono: è necessario completare il prima possibile la metanizzazione perché l’utilizzo del metano offre margini di risparmio significativo per famiglie e imprese. Gli ambiti territoriali in cui rientrano i Comuni sono fermi da anni e altri problemi riguardano i costi della metanizzazione dei Comuni montani.

E’ quindi necessario sbloccare questa situazione, anche mediante l’utilizzo di fondi europei, per centrare quanto prima l’obiettivo del completamento della metanizzazione dei Comuni oggi esclusi”, conclude Tidei.