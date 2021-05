Cade da un’impalcatura, gravi le condizioni di un operaio

NewTuscia – VITORCHIANO – Incidente sul lavoro in un cantiere a Paparano: gravissime le condizioni del 50enne caduto da un’impalcatura ieri mattina intorno alle 8.30 per cause ancora da accertare. Al momento si trova presso Belcolle.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vitorchiano e il personale della Asl per gli accertamenti del caso. A trovare il collega a terra sono stati due operai che immediatamente hanno chiamato la Croce Rossa.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo avrebbe battuto la testa riportando un trauma cranico, motivo per cui è stato subito sottoposto ad intervento chirurgico, ma le condizioni rimangono gravi.