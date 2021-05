Buongiorno ceramica!, a Viterbo una “gita fuori porta” tra botteghe artigiane e siti d’arte

NewTuscia – VITERBO – Un fine settimana immersi nell’arte della ceramica. Nel totale rispetto delle normative anti Covid, ma pur sempre in presenza. Per “Buongiorno Ceramica!” il 2021 è l’anno della nuova ripartenza: sabato 15 e domenica 16 maggio saranno aperte botteghe artigiane e laboratori, chiese e musei, dove sarà possibile vivere in prima persona la storia e la bellezza della tradizione.

La festa, nata su impulso dell’AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica) e organizzata dal Comune di Viterbo con la collaborazione della CNA di Viterbo e Civitavecchia, sarà l’occasione per una vera e propria “gita fuori porta”, alla scoperta della magia della ceramica, entrando nei luoghi in cui le opere prendono forma, ma anche con passeggiate racconto sul tema. E la città dei Papi ha tutte le caratteristiche per vivere questa magia, essendo stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale Ceramico, organo del Ministero dello Sviluppo Economico, come “Città di antica ed affermata produzione ceramica”.

“Nell’ambito di Buongiorno Ceramica, insieme a CNA, presenteremo anche il progetto Viterbo Città della ceramica – spiega l’assessore allo Sviluppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini, membro del consiglio direttivo AiCC -. Un progetto di rilancio turistico e di promozione del territorio, per il quale è stato predisposto del materiale informativo, che verrà promosso e distribuito proprio in occasione dell’evento. Un progetto realizzato e finanziato dal Comune di Viterbo in stretta collaborazione con CNA per la valorizzazione e la promozione di un settore che, come tanti altri, è stato particolarmente colpito e penalizzato dall’emergenza Covid. Pensiamo alle botteghe storiche e artigiane che lavorano molto con i turisti. È fondamentale in questo periodo, a pochi giorni dalla riapertura di molte attività e quindi anche dalla ripartenza del comparto turistico, farci trovare pronti. Stiamo lavorando intensamente, insieme alle associazioni di settore, per favorire il rilancio di questo importante comparto. Ringrazio la AiCC che ogni anno, attraverso Buongiorno Ceramica, ci offre la possibilità di promuovere territorio e artigianato artistico. Anche quest’anno, come lo scorso anno del resto, si terrà in un momento particolare. La stessa AiCC ha compreso e intercettato perfettamente le esigenze e i cambiamenti dei settori a cui si rivolge e con grande sensibilità e capacità ha saputo modellare e ripensare Buongiorno Ceramica, adeguandola alla situazione che le nostre realtà artigiane stanno vivendo”.

“Questi ultimi mesi – dice Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia – per le imprese dell’artigianato artistico sono stati durissimi. È un settore pieno di vitalità e fantasia, oltre che di qualità. Elementi che si ritrovano in tutte le creazioni dei nostri artigiani. L’invito è dunque quello di entrare in contatto con questo mondo, conoscerlo e apprezzarlo”.

Per la festa è stata inoltre preparata una mappa dettagliatissima: un itinerario dei luoghi della ceramica, dai siti storici alle botteghe, agli atelier d’arte.

IL PROGRAMMA

VITERBO

15 – 16 maggio 2021

Gita fuori porta

alla scoperta della magia

della ceramica

Botteghe artigiane e laboratori aperti

dalle ore 9,30 alle 20

Cinzia Chiulli Percorsi Artistici

Via San Pellegrino, 27

Tel. 328 8771171 – 335 7021579

www.cinziachiullipercorsiartistici.it

Facebook: CinziaChiulliPercorsiArtistici

Instagram: cinziachiullipercorsiartistici

Daniela Lai Bottega d’Arte

Via San Pellegrino,8

Tel. 0761 586956 – 320 2951084

www.danielalai.com

Facebook: Daniela Lai-Bottega D’Arte

Instagram: danielalai_bottegadarte

Daniela Lombardo Creazioni Daniela

Via Cavour, 45

Tel. 333 1217774

www.creazionidaniela.it

Facebook: Creazioni.Daniela.Viterbo

LAB33

Via San Pellegrino, 33

Tel. 346 3110024

Facebook: motiviurbani/posts/ work-in-progresslab33/

Cooperativa Agatos

Via dei Mille, 39/42

Tel. 333 5204096

Facebook: IntegraCoopSoc

Passeggiate – racconto*

Sabato 15 ore 16 – 18,30

LA CERAMICA E VITERBO: UNA STORIA D’ARTE E D’AMORE

Itinerario storico – artistico

Chiesa degli Almadiani, Tempietto di Santa Maria della Peste, Chiesa di Santa Maria della Salute e Museo della Ceramica della Tuscia nel centro storico; Museo Civico e Chiesa di Santa Maria della Verità con la Cappella Mazzatosta fuori le mura; Chiesa di Santa Maria della Quercia.

Appuntamento presso l’Ufficio Turistico.

Domenica 16 ore 10 – 12

LE BOTTEGHE DELLA CERAMICA E VITERBO: LA STORIA D’AMORE

CONTINUA….

Il fascino di luoghi unici, dove le opere d’arte prendono vita

Appuntamento in Piazza San Carluccio, nel quartiere di San Pellegrino.

* La partecipazione è gratuita. Le prenotazioni devono essere effettuate entro le ore 19 di venerdì 14 maggio presso l’Ufficio Turistico (Piazza Martiri d’Ungheria – Spazio Pensilina): info@visit.viterbo.it – telefono: 0761 226427 – WhatsApp +39 349 361 9681.

museo della ceramica della tuscia

Per la visita al Museo della Ceramica il sabato e la domenica, è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro le ore 13 di venerdì 14 maggio inviando una mail a museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it o telefonando a l numero 0761 223674 negli orari di apertura del Museo (lunedì e martedi 10-13, dal mercoledì al venerdì 10-13/15-18).

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid