Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, scadenza bando locazione del campo da tennis

NewTuscia – CALTANISSETTA – Scadrà il prossimo 15 giugno, alle ore 12:00, il bando per la locazione del campo da tennis, con annessi locali di servizio, ubicato a Caltanissetta in Viale Amedeo, a valle dell’ex Ospedale “V. Emanuele”, di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta.

L’impianto “campo scuola per il gioco del tennis”, con annessi locali servizi, fu realizzato dalla ex Provincia, su area assegnata in comodato dal Comune di Caltanissetta e fa parte del complesso sportivo di più campi da tennis e locali servizi nato alcune decine di anni fa ed oggi molto conosciuto ed apprezzato in città.

Questo secondo bando, rispetto al precedente scaduto infruttuosamente il 14 settembre del 2020, prevede delle condizioni più favorevoli e cioè un canone ridotto del 50% rispetto alla somma stimata di € 11.150,00, quindi € 5.575,00 e la possibilità del recupero del 100% delle spese di ristrutturazione e manutenzione che l’operatore economico si impegna a sostenere.

Difatti è previsto che i concorrenti sostengano una spesa iniziale di euro 30.000,00 se la durata della locazione proposta è di 6 anni, mentre, per la durata massima della locazione prevista in 20 anni, le opere di manutenzione e ristrutturazione devono raggiungere i 77.356,02 euro. Fra le spese ammesse anche quelle per rendere autonoma la struttura.

Durante l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione e manutenzione, della durata massima di anno uno dalla data di consegna del bene a seguito dell’aggiudicazione della gara, l’operatore non potrà utilizzare l’impianto, che potrà essere utilizzato solo dopo la stipula del contratto di locazione.

Tutti i documenti inerenti la procedura sono pubblicati sulla home page del sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta www.provincia.caltanissetta.it e nella sezione “Amministrazione trasparente”.

I concorrenti, per la partecipazione alla gara, dovranno richiedere specifico sopralluogo finalizzato alla piena e completa presa visione dei luoghi e dell’immobile, inviando espressa richiesta all’indirizzo PEC dell’Ente amministrazione@pec.provincia.caltanissetta.it.

Sono ancora in corso, invece, i lavori della Commissione giudicatrice che si sta occupando della assegnazione della locazione del Palacarelli di Via Rochester. Alla scadenza del termine previsto nel bando, il 15 marzo del 2021, sono state presentate tre offerte ed attualmente la Commissione sta effettuando degli approfondimenti su una di queste offerte.