Aiutiamo le due cagnoline Menta e Salvia

NewTuscia – Stavolta ci hanno chiesto aiuto per MENTA e SALVIA, due cagnoline che vivono in un serraglio in Molise dal quale non escono mai. Sono due piccoline delle quali abbiamo solo una fatta da fuori la rete, quindi di loro non sappiamo nulla, ma stiamo facendo il possibile per salvarle da una vita di solitudine ed incuria. Noi vogliamo coinvolgere anche voi in questa impresa, perchè dobbiamo riuscire a farle arrivare da noi, dopodichè le piccole dovranno affrontare tutto il percorso che ha come meta finale una bella adozione e cioè: clinica per accertamenti sanitari, eventuali cure, vaccini, test, sterilizzazione. E poi rifugio, dove cominceranno a riassaporare libertà e coccole. Il vostro aiuto economico sarà essenziale per Menta e Salvia, perchè noi facciamo quello che possiamo ma ormai siamo allo stremo. Voi direte…ma chi ve lo fa fare allora?? Ce lo fa fare l’immenso amore che proviamo per gli animali ed anche la compassione che proviamo quando leggiamo la disperazione nei loro occhi…e chi tra voi è come noi può capirlo…aiutateci ed insieme salveremo altre due anime!

PER INFO E DONAZIONI: scrivete ad ambraegiulia@gmail.com

oppure scrivete un messaggio su Whatsapp (NO CHIAMATE) dalle 8.30 alle 19.00, al numero 3713220267

compatibilmente con i nostri impegni di lavoro, SARETE RICONTATTATI APPENA POSSIBILE.

PER AIUTARE MENTA E SALVIA: IBAN IT22Q0200805056000103791588 intestato a “Un tesoro di cane” con causale “AIUTIAMO SALVIA E MENTA”

Dopo la donazione contattateci in modo che possiamo ringraziarvi!

VISITA I NOSTRI SITI: http:// untesorodicane.blogspot.com /

www.untesorodicane.org