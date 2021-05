Achilli (FI): “Bene proposta Tajani per 2 miliardi sostegni allo sport. Ora esecutivo ne prenda atto”

Commenta così Matteo Achilli, responsabile provinciale dello Sport di Forza Italia, l’intervista di Antonio Tajani al Corriere dello Sport in cui ha chiesto al governo lo stanziamento di 2 miliardi per il comparto sportivo italiano.

“A Viterbo tra iscritti alle federazioni nazionali ed alle discipline associate, ci sono 16.000 persone – spiega Achilli, che a Viterbo è anche consigliere comunale delegato allo sport –. È un mondo che necessita di vicinanza e credo che sia arrivato il momento di non abbandonare nessuno, specie un settore che aumenta il benessere fisico e sociale. Lo sport non è solo agonismo.

Bene, dunque, la proposta di forza Italia, che spero possa essere accolta dall’esecutivo”.

“Personalmente auspico che quanto prima possa essere data la possibilità alle piscine ed alle palestre di riaprire – conclude Achilli -. La campagna vaccinale inizialmente è partita in maniera un o’ confusa e mal organizzata ora con l’arrivo del Gen. Figliuolo i numeri dei vaccinati sono in costante aumento . Sperando al più presto di rivedere le nostre strutture e non piene di ragazzi e ragazze che svolgono il proprio sport e la propria passione”.

NewTuscia – ROMA – “Sottoscrivo l’appello del nostro coordinatore nazionale Antonio Tajani, il mondo dello sport non ce la fa più a sostenere questa crisi così profonda, per cui nel prossimo scostamento di bilancio il governo dovrà trovare le risorse per sostenere questo settore che più di altri ha risentito, e sta risentendo, della pandemia e le sue restrizioni”.