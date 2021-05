Una Viterbese già mentalmente in vacanza chiude il campionato perdendo 2-0 a Teramo

Maurizio Fiorani

NewTuscia – TERAMO – Una partita ormai senza significato per la Viterbese che ormai ha raggiunto la salvezza non aveva più niente da chiedere a questo torneo e che è scesa in campo con una formazione ampiamente rimaneggiata.

Il Teramo invece è partito subito forte ed è passato in vantaggio con Ilari in avvio di partita al 7° per poi raddoppiare con Bombagi al 21° su calcio

di rigore, per poi limitarsi a controllare la partita. La Viterbese nel primo tempo non è mai pervenuta in area di rigore ospite.

Il Teramo ha quindi avuto sempre in pugno la partita contro una formazione quella gialloblù apparsa remissiva e con la mente già rivolta alla prossima stagione. La partita si conclusa con il risultato di 2-0 per gli abruzzesi padroni di casa che si classificano all’8° posto in graduatoria mentre la Viterbese chiude quindi il campionato al 12° posto in classifica.

La società gialloblù del presidente Marco Arturo Romano è già a lavoro per allestire la squadra più competitiva per la prossima stagione con l’intento di migliorare il piazzamento in classifica ottenuto in questo travagliato campionato.

Passiamo alle formazioni delle due squadre

TERAMO: Lewandoski, Lasik, Piacentini, Soprano, Tentardini, Santoro, Ilari, Lombardi, Costa Ferreira, Birlingea, Bombagi.

A disposizione di Mr.Massimo Paci: Arrigoni, Valentini, Bellucci, Kyremateng,Mungo, Cappa, Vitturini, Di Francesco,Gerbi

VITERBESE: Bisogno, Falbo, De Santis, Camilleri, Porru, Adopo, Salandria, Besea, Simonelli, Tounkara, Murilo

A disposizione di Mr.Agenore Maurizi: Daga, Sibilia, Zanon, Mattia Menghi, Rossi, Ricci, Urso,

Arbitro: Ettore Longo di Cuneo

Assistenti: Nicole Tinello di Rovigo e Marco Pilleri di Cagliari

Quarto Uomo: Leonardo Mastrodomenico di Matera.

CRONACA DELLA PARTITA

Il Teramo parte subito forte per cercare di sbloccare il risultato in quanto i biancorossi abruzzesi già qualificati per i Play-Off, ma con la possibilità di poter scalare qualche posizione in classifica in chiave Play-Off.

Al 7° la formazione biancorossa di casa passa in vantaggio con Ilari, che dopo una bella azione corale, lascia partire dal limite dell’area una bella conclusione che non lascia scampo al portiere della Viterbese Bisogno.

Al 10° ancora Teramo in evidenza con una grande azione di Birlingea che conclude in porta il tiro è molto insidioso ed impegna il portiere della Viterbese Bisogno.

Al 19° ancora Ilari in evidenza che costringe ancora il portiere gialloblù Bisogno ad un difficile intervento.

Al 21° calcio di rigore per la formazione del Teramo, fallo commesso in area da Simonelli su Tentardini e rigore concesso dal direttore di gara; della battuta si incarica Bombagi, che spiazza il portiere della Viterbese e mette in rete.

Al 29° doppio cambio nella Viterbese: esce Salandria e Simonelli per Rossi e Bensaja)

La Viterbese prova una reazione ma non crea grossi pericoli alla porta del Teramo, che controlla la gara con sicurezza.

La prima frazione di gioca è terminata con il Teramo in vantaggio per 2-0.

Nella ripresa cambio nelle fila del Teramo esce Lewandoski il portiere per un leggero infortunio al suo posto fa ingresso Valentini, la Viterbese risponde anch’essa con una sostituzione esce Falbo per Urso.

Al 54° un tentativo del solito Tentardini del Teramo con una insidiosa conclusione che esce di poco fuori dai pali della porta gialloblù.

Al 62° incursione di Birlingea del Teramo sventata in uscita dal portiere della Viterbese Bisogno.

Al 65° cambio nella Viterbese esce Camilleri al suo posto fa ingresso in campo il giovane Ricci.

Al 70° sostituzione nelle fila del Teramo esce Lasik e fa ingresso in campo Bellucci.

Al 77° altro cambio nel Teramo: esce Birlingea al suo posto entra in campo Kyremateng.

La partita si trascina stancamente senza sussulti alla fine senza azioni di rilievo tra due squadre che aspettano solo il fischio finale.

La partita termina con il risultato di 2-0 per il Teramo con gli abruzzesi che si piazzano alla fine della regular season

all’8°posto e con la partecipazione ai Play-Off, mentre la Viterbese chiude al 12° posto in classifica ormai salva.

RISULTATI DELLA 38° GIORNATA DI CAMPIONATO

BARI-BISCEGLIE 2-1

CASERTANA-PAGANESE 1-1

CATANZARO-MONOPOLI 2-2

CAVESE-AVELLINO 1-1

FOGGIA-CATANIA 2-2

TERAMO-VITERBESE 2-0

TERNANA-JUVE STABIA 3-4

VIBONESE-TURRIS 1-1

VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO 1-3

HA RIPOSATO IL POTENZA

CLASSIFICA

TERNANA 90 ( PROMOSSA IN SERIE B)

CATANZARO 68 (PLAY-OFF)

AVELLINO 68 (PLAY-OFF)

BARI 63 (PLAY-OFF)

JUVE STABIA 61 (PLAY OFF)

CATANIA 59 (-2) (PLAY-OFF)

PALERMO 53 (PLAY-OFF)

TERAMO 52 (PLAY-OFF)

FOGGIA 51 (PLAY-OFF)

CASERTANA 45 (PLAY-OFF)

MONOPOLI 41

VITERBESE 40

POTENZA 39

TURRIS 39

VIRTUS FRANCAVILLA 38

VIBONESE 36

PAGANESE 32 (PLAY-OUT)

BISCEGLIE 31 (PLAY-OUT)

CAVESE 23 (RETROCESSA IN SERIE D)