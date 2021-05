Fare buon viso a cattivo gioco: Fedez, il DDL Zan ed il qualunquismo di molti italiani

Nel bel mezzo del weekend sono successe tante cose, tra cui la più rilevante è sicuramente stata la bagarre tra Fedez e la Rai per il “concertone del primo maggio”. Ora il discorso del rapper è chiaro, un monologo pro DDL Zan senza se e senza ma e, fin qui, non ci sarebbe problema alcuno. Tuttavia le conseguenze stanno prendendo una piega inaspettata, perchè utilizzare una situazione, un contesto simile, come quello della televisione nazionale, perlopiù durante un evento che strizza più l’occhio ad una classe politica che all’altra, attaccando direttamente persone, è sbagliato. Basta pensare alla gaffe dell’ex premier Conte quando, lo scorso anno, in pieno lockdown, attaccò direttamente Salvini e la Meloni, utilizzando l’emittente statale predisposta alla divulgazione dei DPCM. Il DDL Zan può essere una soluzione? Forse, anche se, a mio avviso, non c’è cosa più razzista del categorizzare le persone. Tuttavia esistono partiti predisposti a ciò, persone che occupano i posti giusti nelle sedi opportune per farlo, non lasciamolo fare a delle figure aberranti quali quelle degli influencer. Se poi questi vorranno cimentarsi nel complesso e, perchè no, losco mondo della politica -chiara provocazione- ben vengano, ma di certo non sarà idolatrare ed ergere a semi-divinità questi personaggi, perchè tali sono, a far cambiare le cose. Prima di parlare, firmare petizioni o altre azioni di questo tipo, bisogna sapere innanzitutto cosa sia un disegno di legge, altrimenti si cadrebbe nell’ombra qualunquista. La politica non è Instagram, la vita non è dietro ad un telefono. Leggiamo, studiamo, informiamoci e lì si che si potranno scambiare opinioni vere, concrete. La politica non è odio, ma collaborazione. Chiariamoci, stiamo parlando di persone che cavalcano l’onda del politicamente corretto solo per un ritorno personale. Notare bene: questo non è un discorso a favore o contro il disegno di legge, ma semplicemente un tentativo di far aprire gli occhi a chi, evidentemente ha un vuoto educativo e crede che questi personaggi possano cambiare il mondo. Perchè vorrei ricordare che c’è anche un’altra battaglia in corso: quella per i diritti dei dipendenti di Amazon e, guarda caso, chi è uno dei volti principali in Italia di Amazon? Fedez.