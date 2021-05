Boss sulla carrozzella, troppo lunga la pausa delle terapie dovuta al Covid

Il legale della difesa chiede il differimento della pena; al no del Tribunale di Sorveglianza si appella alla Cassazione che annulla con rinvio il provvedimento

NewTuscia – VITERBO – Si tratta del figlio del padrino di Catania Nitto, che sta scontando il 41 bis a Mammagialla in una cella appositamente realizzata per portatori di handicap. Vincenzo Salvatore Santapaola, 52 anni deve scontare 18 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e si trova da sedici anni sulla sedia a rotelle in seguito ad un incidente con la moto; oltre a ciò è anche affetto da una grave forma di pancreatite.

Secondo i legali sarebbe stata troppo lunga la pausa della fisioterapia a causa della pandemia e la Cassazione annulla con rinvio il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza ha di nuovo rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per motivi di salute.

La difesa ha sottolineato poi, come non siano stati effettuati gli approfondimenti diagnostici richiesti per verificare la possibilità da parte del cliente di accedere alla procreazione assistita.

La suprema corte ha considerato fondato il ricorso della difesa, tra l’altro avanzato per la seconda volta in due anni. “Illogica la motivazione adottata dal tribunale di sorveglianza, che afferma l’adeguatezza in astratto di cure, che nel contempo ammette non possano effettuarsi in concreto, a causa della nota e prolungata situazione di epidemia pandemica”.

Il tribunale di sorveglianza non si sarebbe uniformato al parere della Cassazione secondo cui in caso di mancata adeguatezza da parte della struttura di restrizione di fornire il giusto trattamento per le condizioni di salute del detenuto si sarebbe dovuto provvedere a rimuovere la condizione carceraria e individuare un’altra struttura idonea.