Anita Santoni e Valeria Giovannini dell’Atletica Viterbo sul podio a Roma nella prima prova dei C.d.S. Cadetti/e

A Ceprano il trofeo Fulvio Villa di marcia regionale

NewTuscia – ROMA – Si è svolta presso l’impianto romano del “Paolo Rosi” domenica 2 maggio la prima prova dei Campionati di Società riservati alla categoria Cadetti/e, a cui hanno preso parte alcuni giovanissimi della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo guidati nell’occasione dagli allenatori Linda Misuraca e Salvatore Nicosia. Molti di questi giovani atleti erano alle prese con la loro prima gara stagionale nella nuova categoria e si sono ben difesi nelle importanti gare regionali che mettevano di fronte i migliori laziali delle varie specialità in programma.

Su tutti la bella prova della saltatrice Anita Santoni che ha dominato la gara dell’Alto aggiudicandosi la vittoria con l’ottima misura di 1.40 e quella di Valeria Giovannini, anche lei sale sul podio al 5° nella gara dei 300m. vincitrice della sua serie con l’ottimo tempo di 45”37. Buone prove anche di Cristian Pagnottella che sfiora il podio nella gara dei 100Hs. chiusa al 7°posto con 18”08 e Riccardo Ticconi che nei 300m. realizza un crono di 42”76.

Lorenzo Ticconi nel Triplo realizza 9,63, Cristina Cecala nel Lungo salta a 3,55, Melita Bertoccini corre i 300m. in 55”19 e Michela Castagna nei 1000m. corre in 4’13”92. A Ceprano (FR) nel pomeriggio di domenica 2 si è svolta la 2^ prova del “Trofeo Fulvio Villa” di Marcia regionale, in gara la Cadetta della Finass Atletica Viterbo Sara Cianchelli che conclude la sua gara sui 3 Km. in pista al 9° posto in 18’05”0 (5^ del 2007) e l’Allieva dell’Alto Lazio Beatrice Laurenti che chiude i 5Km. di gara in 33’22”0. Vince la prova Master sui 5Km. il viterbese della Atletica Studentesca Andrea Milardi, Giancarlo Bartocci che chiude brillantemente la sua gara in 25’19”1. (G.M.)