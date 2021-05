I cittadini hanno espresso il loro dissenzo! No alla vendita del patrimonio di tutti i cittadini

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Poche ore per raccogliere 150 firme che dicono no alla vendita dei beni di proprietà comunale. Non togliamo ai cittadini, il possesso dei locali dell’ex bocciodromo e dello stabilimento balneare “Tutti al mare”.

Altre firme, raccolte in precedenza si vanno a sommare a quelle di oggi, ed altre, per chi vorrà, si potranno aggiungere ancora.

Serve l’impegno di tutti, chiunque voglia firmare, e non l’abbia fatto ancora ci contatti ai numeri 3332080858/3272404494.

Unisciti a noi, esprimiamo insieme il nostro dissenzo.

Grazie a chi oggi è nei giorni passati ha speso il suo tempo per esprimere un secco No alla vendita del patrimonio di tutti i cittadini, non lasciamo che questa Amministrazione venda quanto ci appartiene.

Quinto Mazzoni

Segretario del Circolo PD di Montalto di Castro e Pescia Romana