La Maury’s Com Cavi Tuscania ci crede, con Porto Viro sarà battaglia

NewTuscia – TUSCANIA – Partita da dentro/fuori per la Maury’s Com Cavi Tuscania che domani a Montefiascone affronta la Delta Group Rico Carni Porto Viro nella gara 2 dei play-off promozione della serie A3 Credem Banca. Sconfitti una settimana fa al tie-break, ai ragazzi di Paolo Tofoli rimane un unico risultato disponibile, ovvero la vittoria, se vogliono proseguire nella scalata alla A2. Vittoria che in gara 1 è sfumata solo nelle battute finali dell’incontro, do po che i bianco azzurri avevano dominato il set inaugurale e dato l’impressione di potersi aggiudicare l’intera posta in palio.

“La sconfitta in gara 1 ci brucia ancora tanto visto che abbiamo fallito di poco la vittoria -afferma Antonio De Paola. A Porto Viro è stata una bellissima partita a livello tecnico e agonistico, abbiamo espresso una bella pallavolo. Nonostante siamo usciti sconfitti abbiamo comunque dimostrato che possiamo tranquillamente giocarcela ad armi pari contro una squadra che, lo ricordo, quest’anno ha giocato la finale di Coppa Italia è ha battuto diverse squadre di A2″.

“Sappiamo benissimo che gara 2 è fondamentale -prosegue il capitano – è l’ultima nostra possibilità di portare avanti i play-off. Noi ci crediamo, la squadra è unita, compatta, e in settimana si è allenata bene. Sicuramente sarà una grande battaglia e cercheremo in tutti i modi di bloccare i loro attaccanti. Sarà importante dare il massimo e lottare su ogni pallone, e lo faremo sicuramente per il Tuscania Volley, per la Bolgia e per noi stessi”.

Nessuna novità per quanto riguarda gli starting-six con il Tuscania in campo con Marsili al palleggio e Boswinkel opposto, Cioffi e Ceccobello centrali, De Paola e Rossatti di banda e Pace libero. Per quanto riguarda Porto Viro la probabile formazione vede l’argentino Kindgard al palleggio con Cuda in diagonale, Vinti e Lazzaretto laterali, centrali Sperandio e Bargi, libero Lamprecht.

La direzione della gara sarà affidata agli arbitri Proietti e Dell’Orso, con Bolognesi al video check e Falzi a segnapunti. Fischio di inizio alle 18,00. Diretta Legavolley.tv