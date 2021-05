Allestimento floreale a piazza del Gesù

NewTuscia – VITERBO – “Un allestimento floreale per la fontana di piazza del Gesù. Un gesto simbolico, nel segno della continuità con una manifestazione particolarmente apprezzata da viterbesi e turisti che si sarebbe dovuta svolgere in questi giorni, ma che a causa della pandemia, purtroppo ancora in corso, non potrà essere realizzata per il secondo anno consecutivo. Ci auguriamo tutti di ritrovare il prossimo anno una bellissima Viterbo in Fiore”.