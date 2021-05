A breve Stella Azzurra Viterbo contro Basket Roma

NewTuscia – VITERBO – Trasferta romana stasera per la Stella Azzurra Viterbo attesa al Pala Rinaldi dal Basket Roma di coach Maresca.



L’Ortoetruria arriva nella Capitale con alle spalle la bellissima vittoria ottenuta sulla imbattuta capolista Fortitudo Roma, grazie ad una prestazione di notevole spessore tecnico ed agonistico che ha dimostrato la qualità di una squadra che sa giocare un basket piacevole ed efficace.

Ad ospitare i ragazzi di Fanciullo il Basket Roma, team costruito per raggiungere la promozione in serie B, che ad avvio di torneo ha faticato un po’ a trovare i giusti equilibri di un gruppo composto da giocatori di eccellente livello, ma che nelle ultime giornate è tornato ad essere quella squadra che tutti apprezzano per la caratura dei suoi giocatori e per la forza del suo collettivo. Scuderi, Di Bello, Pierangeli, Gallerini e Iannilli non hanno certo bisogno di presentazione per aver calcato parquet importanti, per la loro indiscussa tecnica unita a tanta esperienza, fondamentale in una squadra che vuole essere vincente. Al loro fianco Alessandro e Leonardo Galli, Martinelli, Lucarelli ed una pattuglia di giovani di sicura potenzialità.

I padroni di casa vorranno certamente proseguire nella loro marcia di avvicinamento alla testa della classifica, ma davanti a loro la Stella Azzurra cercherà di ripetere l’ultima bellissima partita che ha interrotto l’imbattibilità della prima della classe in un match che ha visto i biancostellati disputare domenica scorsa al PalaMalè una gara di grande intensità. Nella gara di andata prevalsero i romani

per 72-64, ma i viterbesi non disputarono un incontro particolarmente brillante che cercheranno di non ripetere nel match di ritorno.

“Dovremo rimettere in campo quella convinzione, quel gioco di squadra e quella attenzione che ci hanno permesso di ottenere un grande risultato contro la Fortitudo – afferma coach Fanciullo – ma siamo consapevoli della forza dei nostri prossimi avversari e di quanto sarà difficile per noi ripetere quei numeri e quelle percentuali in attacco contro una squadra che sa difendere molto bene. Questa è una gara che vincerà chi saprà difendere meglio, ma soprattutto chi sbaglierà di meno. I ragazzi lo sanno e mi aspetto da loro un’altra grande prestazione fatta di intensità e di tanto gioco di squadra. Su questo ci concentreremo cercando di essere, come sempre, all’altezza della situazione”.

Per l’Ortoetruria saranno in campo Price, Frisari, Reale, Rogani, Incorvaia, Baldelli, Taurchini, Pebole, Meroi, Rovere, Piazzolla e Casanova.

Palla a due alle 18 sotto la direzione di Matteo Lilli di Ladispoli e Lucia Bernardo di Aprilia.

Diretta video dell’incontro sulla pagina Facebook di Basket Roma e su NPC TV (canale 864 DT).