ZTL centro Storico: prorogata vigenza fino la 10 maggio

Prorogata fino al prossimo 10 maggio la sospensione della vigenza della ZTL “Centro storico”, denominata CS. Continueranno quindi a essere disattivati i tre varchi di accesso alla zona medievale cittadina, collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all’altezza di via Sant’Antonio) e ponte di Paradosso; le auto potranno pertanto continuare ad accedere liberamente, tutti i giorni, a qualsiasi ora, sabato e domenica compresi.

Lo ha stabilito il sindaco Giovanni Maria Arena con apposita ordinanza, che, di fatto, va a prorogare le precedenti, l’ultima emanata lo scorso gennaio.

"Un provvedimento che ho ritenuto opportuno rinnovare – ha spiegato il sindaco Arena – in quanto idoneo ad agevolare utenti e operatori commerciali della zona. Questo ulteriore periodo di proroga, a ridosso dell'imminente riapertura di molte attività, si rende necessario anche per monitorare i flussi pedonali e veicolari, al fine di raggiungere un giusto equilibrio tra le esigenze relative alla circolazione dei veicoli e quelle connesse alla fruizione in sicurezza degli spazi all'aperto, pertinenziali a bar e ristoranti".

In considerazione della continua evoluzione della situazione epidemiologica – si legge nell’ordinanza – il provvedimento ha natura sperimentale e potrà essere sottoposto a modifiche o integrazioni alla luce delle eventuali nuove disposizioni legislative e dell’evoluzione delle necessità legate al contenimento della diffusione del contagio.