Vetralla, aiutiamo chi ha il coraggio e la forza di affrontare la crisi economica dovuta al Covid-19

nonostante le grandi difficoltà create dall’emergenza sanitaria, il coraggio dei giovani ha la meglio. Così arriva una nuova apertura nel comune di Vetralla, di un’attività commerciale, intrapresa da un ragazzo. Si chiama Giorgio Giardino appena 20 anni, giovane imprenditore sta per aprire nel centro di Vetralla “EDEN Pizzeria Tavola Calda”. «Non voglio andare controcorrente o sfidare la sorte – dice Giorgio – per quanto mi riguarda si tratta semplicemente di un sogno nel cassetto che si avvera».

«Il mio progetto prevede di creare un locale dove puoi scegliere varie tipologie di pizze e piatti genuini, creati al momento, da consumare sul posto, per strada o in ufficio». Era già da tempo che cercava il locale giusto, poi ne individua uno che può fare il caso suo: “Eden”, è situato al centro di Vetralla in via Cassia Sutrina 4.

La sua idea di proporre piatti da asporto in confezioni monodose con tanto di posate usa e getta, è precedente al Covid-19, eppure sembra studiata apposta per il tempo che verrà. «Ci vuole coraggio per decidere di aprire una nuova attività, al giorno d’oggi» – ammette Giorgio.

«Ma io amo mangiare cose buone e sane, perciò mi sono detto che se la maggioranza la pensa come me, il gioco è fatto».

L’inaugurazione è prevista per fine maggio